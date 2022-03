Stiri pe aceeasi tema

- Platformele Meta vor permite utilizatorilor de Facebook și Instagram din unele țari sa permita violența impotriva rușilor și soldaților ruși in contextul invaziei Ucrainei, potrivit Reuters. Compania de social media permite, de asemenea, temporar unele postari care incurajeaza la moartea președintelui…

- Fanii lui Neti Sandu s-au ingrijorat dupa ce prezentatoarea horoscopului de la Pro TV nu a mai aparut pe post, in direct, cateva zile. In mediul online, pe Instagram, vedeta a explicat care e motivul absenței sale. Cea mai cunoscuta realizatoare a rubricii Horoscop și-a inceput cariera in urma cu 28…

- Utilizatorii rețelei Instagram sunt vizați in ultimele zile de o campanie de tip phishing care se propaga prin intermediul mesajelor private, transmise de obicei de conturi compromise, avertizeaza Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC). Scopul este extragerea datelor de autentificare…

- Meta, compania-mama a Facebook și Instagram, care vrea sa se reinventeze cu metaversul, și-a vazut profitul net in scadere in trimestrul al patrulea, iar numarul de utilizatori ai platformelor a stagnat la sfarșitul anului trecut, o observație fara precedent pentru gigantul rețelelor sociale. La 31…

- Loredana Groza, in varsta de 51 de ani, a reușit la sfarșitul anului trecut sa caștige „X Factor” cu Nick Casciaro , italianul pe care l-a avut in echipa. La scurt timp, intre cei doi s-a legat o frumoasa prietenie, iar artista a petrecut chiar și cateva zile la munte impreuna cu acesta și alți prieteni.…