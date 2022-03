Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat joi ca tara sa este dispusa renunțe la aderarea la NATO, daca membrii permanenti ai Consiliului de Securitate al ONU, inclusiv Rusia, si toate tarile vecine ii ofera un „sistem de garantii similar celui al NATO”, relateaza agentia EFE, preluata…

- Declarația a fost facuta joi dimineața, dupa o negociere fara rezultate cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba, scriu New York Times, canalul Nexta și AFP. Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a oferit joi un raspuns neașteptat la intrebarea uuni reporter, asigurand ca forțele ruse nu au atacat…

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite.

- Razboi in Ucraina - Bombardamentele au continuat și noaptea trecuta pe teritoriul Ucrainei. Pana acum, bilanțul ONU inregistreaza oficial peste 500 de decese in randul civililor și aproape 1.000 de raniți.Exista totuși speranța deoarece astazi va avea loc o intalnire cruciala intre cei doi miniștri…

- Ziua a opta a razboiului din Ucraina a inceput cu puternice bombardamente asupra capitalei Kiev. Alarme aeriene au fost in majoritatea regiunilor tarii. Ziua a opta a razboiului este si ziua in care sunt programate noi negocieri intre delegatiile trimise

- In telefonul mobil al unui soldat rus, mort in Ucraina, au fost gasite ultimele mesaje pe care acesta i le-a trimis mamei sale. Convorbirea dintre soldatul rus și cea care i-a dat viața sunt dovada vie ca soldații din Rusia au fost pacaliți de președintele țarii, Vladimir Putin.

- Cresterea tensiunilor dintre NATO si Rusia cu privire la o noua invazie ruseasca in Ucraina a facut ca in Romania sa apara o tot mai activa propaganda anti-ucraineana, pe retelele de socializare si chiar in presa. Mesajele au ca scop sa-i intoarca pe romani impotriva ucrainienilor, alimentand ideea…