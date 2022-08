Stiri pe aceeasi tema

- Una din cele mai mari sarbatori creștine se apropie cu pași repezi. Sfanta Maria sau Adormirea Maicii Domnului vine la pachet cu superstiții, obiceiuri și tradiții pentru mulți romani. In timpul acesta, cei care ii poarta numele se pregatesc pentru petrecerea onomasticii. Iata cele mai frumoase mesaje…

- Urari și felicitari de Sfanta Maria. Mesaje de la mulți ani pentru toți apropiații. De 15 august, sute de mii de romani iși serbeaza ziua de nume. Sunt și oameni care iși serbeaza de Sfanta Maria ziua de naștere. Indiferent de semnificația acestei zile, iata cateva mesaje pe care le poți transmite celor…

- Prognoza METEO pentru weekendul prelungit, de Sfanta Maria: Vreme in general instabila, cu șanse de averse Prognoza METEO pentru weekendul prelungit, de Sfanta Maria: Vreme in general instabila, cu șanse de averse Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie, prognozeaza o vreme in general…

- Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca, totodata președintele Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din Romania, a participat in noaptea de luni spre marți la o operațiune de salvare a unor turiști aflați in plimbare pe Lacul Razelm. Iata ce scrie primarul pe contul lui de Facebook: „Am incheiat…

- Viceprimarul comunei doljene Grecesti, Daniel Sorin Calu, a murit sambata, 6 august, in timp ce se afla in vacanta in Grecia. Acesta a suferit un accident vascular si a incetat din viata. Este al treilea doljean care isi pierde viata in Grecia, in mai putin de o luna. Sorin Calu se afla in vacanta alaturi…

- Mesaje de Rusalii 2022, urari pe care sa le faci celor dragi de aceasta sarbatoare. Un numar mare de creștini ortodociși sunt gata sa sarbatoreasca Duminica Rusaliilor in 2022. In acest an, pe 12 iunie, romanii vor sarbatori alaturi de cei dragi una din cele mai importate sarbatori creștine. Aceasta…