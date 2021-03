Stiri pe aceeasi tema

- Ana este a doua coleguța care va putea fi votata incepand de vineri, pentru ca saptamana asta, Bogdan și Ionuț o cauta pe Coleguța coleguțelor. Ana a fost inscrisa in concurs de Andreea, cu urmatorul mesaj:”Coleguța coleguțelor din toate timpurile este fosta mea colega și in continuare prietena, Ana.…

- Bogdan și Ionuț au ales-o pe prima coleguța, Mariana, alaturi de alte 4 ascultatoare, va intra in votul de pe virginradio.ro, incepand de vineri. Mariana a fost inscrisa in concurs, printr-un mesaj pe Whatsapp, de colega ei, Laura:” Coleguța mea e “de poveste” pentru ca e genul ala de colega care, daca…

- Bogdan și Ionuț le-au cerut ascultatorilor sa completeze aceasta propoziție, pentru ca e plin internetul cu postari funny pe tema asta. Azi ești tanar, maine te urci in masina si zici „Hopasha”, Azi esti tanar, maine te duci la piața sa cumperi legume, ca cele din supermarket chiar nu au gust, „Azi…

- Saptamana asta la rubrica „Apropo de nimic„, Bogdan și Ionuț, matinalii Virgin Radio Romania, au avut-o invitata pe Antonia. Aceștia au intrebat-o pe artista ce parere are despre parcursul lui Zannidache la Survivor Romania, artistul crescut de Golden Boy Society, label-ul creat in jurul lui Alex Velea, soțul…

- Un barbat din comuna Matca a infiintat o echipa de fotbal intitulata ”FC COVID-19”. Politistii au aflat ca se organizase ilegal si un campionat local de fotbal. ”Avand in vedere informatiile aparute in mediul online, pe un site de socializare, cu privire la organizarea, in perioada 23-27 ianuarie, a…

- „Am 32 de ani și imi place enorm sa ma dau pe toboganul din curte”, „Joc FIFA 5 ore pe zi”, „Eu trebuie sa ma uit la meci in fiecare seara”,”Sunt Iulia și imi place sa trantesc portiera” – sunt doar cateva dintre indiciile pe care le-au primi Bogdan și Ionuț pentru a stabili daca... View Article

- Se va intampla in etapa a treia, cea care cuprinde populatia generala. Centrele de vaccinare de tip drive through ar urma sa primeasca persoana inscrisa intr-un circuit usor de parcurs, cu trei opriri in puncte fixe. Accesul se va face numai cu masina personala. Va fi masurata temperatura la bariera…

- Virgin Radio Romania aduce Cash Call, cel mai simplu concurs radio unde poți caștiga mii de euro! Primul concurs vine luni dimineața, pe 11 ianuarie, de la Bogdan și Ionuț, de unde iți iei nu doar Energia aia Buna, ci și primii bani din 2021 caștigați on air! Concursul Cash Call este foarte simplu de...…