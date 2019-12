In pragul sarbatorilor se declanșeaza frenezia cautarilor de msaje, sms, felicitari de Craciun 2019 pentru a le trimite celor dragi. Radio Iași a cules o serie de mesaje inspirate pe care le puteți trimite persoanelor indragite. Se zvoneste ca pe seara, Cineva o sa apara, Pe furis pe la balcon, Pe fereastra sau pe horn, Vine, vine Mos Craciun sa-ti vesteasca un an bun! Un inger alb pe un fulg de nea, va trece azi prin casa ta, sa iti spuna bland soptit, Craciun bun si fericit. In prag de sarbatoare cand Magii vor vesti Nasterea Domnului, sufletele noastre se vor umple de bucurie si atunci vom…