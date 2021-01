Mesaje și felicitări pentru mama – cele mai frumoase mesaje pentu mama ta Mama este cel mai de preț suflet pe care il are un om alaturi de el, fiind persoana care ne-a dat viața, ne-a infrijit și care ne iubește și ne ajuta necondiționat. Dac vrei sa ii transmiți un mesaje mamei tale, daca ai nevoie de o idee pentru o urare inspirata cu ocazia unei ocazii speciale pentru mama ta sau doar și pentru simplul motiv ca iți este dor de ea, alege de mai jos din aceste mesaje și urari pentru mama, fie ea mama naturala, mama adoptiva sau mama soacra. Cuprins: Mesaj de La Mulți Ani pentru mama ta Mesaje pentru mama de ziua ei Mesaje pentru mama care a murit Mesaje pentru mama… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Vasile cel Mare, unul din cei mai importanți sfinți ai Bisericii Ortodoxe, considerat „pazitorul de duhuri rele”, este praznuit pe 1 ianuarie in calendarul ortodox. Afla ce nume se sarbatoresc de Sfantul Vasile. Sfantul Vasile este prima mare sarbatoare din calendar ortodox 2021. In prima zi…

- In perioada sarbatorilor de iarna este foarte usor sa ne obisnuim cu obiceiurile proaste si este bine ca perioada dintre Revelion si seara de Craciun nu-i atit de indelungata. Pentru cei care doresc sa-si schimbe viata spre bine in noul an, va propunem sapte pasi pentru o dieta corecta si un stil de…

- Mesaje de Revelion 2021. Clasice, religioase sau amuzante, mesajele de Revelion si SMS-urile de Revelion pe care le trimiteti celor dragi trebuie sa fie cat mai originale. Este ultima soluție in acest an extrem de complicat și dureros sa fiți alaturi de prietenii dragi și sa le dați speranța. Milioanele…

- Va doresc ca sarbatorile de iarna sa va aduca sanatate si fericire, implinirea tuturor dorintelor si sanatate celor dragi. Tuturor locuitorilor comunei Ileanda, angajaților primariei, dar și colaboratorilor noștri le doresc sa aiba parte de sarbatori frumoase și de un an cu multe bucurii.Sarbatori Fericite!Danuț…

- Sarbatorile de iarna sunt un prilej de bucurie, cand cele mai frumoase ganduri prind viata. Tuturor locuitorilor comunei Letca, angajaților primarei și colaboratorilor noștri le doresc sa aiba parte parte de sarbatori frumoase alaturi de cei dragi.Craciun fericit și La Mulți Ani!Dorel MAN, Primarul…

- Romanii il sarbatoresc pe 6 decembrie pe Sfantul Nicolae. Este o zi speciala avand in vedere ca tot astazi cei mici il așteapta pe Moș Nicolae sa le puna cadouri in ghetuțe. Ziarul Puterea.ro a selectat mai multe mesaje pe care le puteți trimite celor care iși serbeaza astazi onomastica. Peste 750.000…

- Jurnalista Dana Deac (55 ani) invins de cinci ori in lupta impotriva cancerului, dar acum se confrunta cu noi probleme de sanatate. Prezentatoarea de televiziune a fost avertizata de medici ca daca nu iși schimba stilul de viața va suferi un accident vascular cerebral. Citește gratuit ediția de noiembrie…