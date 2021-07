Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Harghita au emis, luni seara, mesaje RO-ALERT pentru avertizarea locuitorilor din Baile Tusnad si Borsec privind prezenta in acele zone a unei ursoaice cu trei pui, respectiv a unui urs, anunța news.ro. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita a anuntat…

- Jandarmii solicitati pentru alungarea ursilor Foto: Arhiva. Jandarmii si politistii din Harghita au intervenit de 12 ori la sfârsitul saptamânii pentru alungarea ursilor din localitatile Baile Tusnad, Borsec si Toplita. Vineri seara la 112 au fost patru apeluri referitoare…

- Potrivit sursei citate, s-a transmis mesaj de avertizare RO-ALERT.La fața locului intervine un echipaj din acdrul Inspectoratului Județean al Jandarmeriei (IJJ) Harghita, dar și un echipaj SAJ Baile Tușnad, care asigura zona.

- Potrivit sursei citate, s-a transmis mesaj de avertizare RO-ALERT.La fața locului intervine un echipaj din acdrul Inspectoratului Județean al Jandarmeriei (IJJ) Harghita, dar și un echipaj SAJ Baile Tușnad, care asigura zona.

- „A fost semnalata prezența a 6 urși in Baile Tușnad”, precizeaza ISU Harghita.La fata locului s-a deplasat un echipaj SAJ și un echipaj de la jandarmi, a mai transmis sursa citata. In ultima perioada, aparițiile și chiar atacurile urșilor in cautare de hrana s-au inmulțit. In utlma perioada au fost…

- ISU Harghita a trimis, luni seara, mesaj RO-Alert, dupa ce a fost semnalata prezenta a 6 urși in Baile Tușnad. „A fost semnalata prezența a 6 urși in Baile Tușnad”, precizeaza ISU Harghita. Sursa citata a transmis mesaj de avertizare RO-Alert. La fata locului s-a deplasat un…

- ISU Harghita a trimis, luni seara, mesaj RO-Alert, dupa ce a fost semnalata prezenta a 6 urși in Baile Tușnad. „A fost semnalata prezența a 6 urși in Baile Tușnad”, precizeaza ISU Harghita, potrivit mediafax.ro. Sursa citata a transmis mesaj de avertizare RO-Alert. La fata locului…

- ISU Brasov a trimis, vineri seara, mesaj Ro-Alert, dupa ce mai multe persoane au semnalat prezenta unui urs chiar in apropiere de mall-ul din municipiul Brasov. Mai multe echipaje au fost directionate catre zona indicata, informeaza ziarul local Mytex. Avertizarea a fost trimisa la ora 22.06 catre populatie,…