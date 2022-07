Stiri pe aceeasi tema

- Child Car Safety App (CCS), prima și singura aplicație din Europa care le ofera GRATUIT parinților informațiile necesare transportului copiilor in mașini, in siguranța, a fost lansata marți, 26 iulie, la Cluj-Napoca. Dezvoltata in cadrul proiectului Copil Iubit la Bord, aplicația completeaza seria de…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin și Detașamentul 2 Cluj-Napoca au intervenit joi pentru a scoate un barbat cazut in apa cu ATV-ul, la capatul lacului Floroiu, in zona Valea Draganului. O autospeciala cu echipamente de salvare și doua echipaje SMURD au fost dislocate la fața locului, unde au…

- Meteorologii au emis, marti, o avertizare de Cod portocaliu de furtuna pentru mai multe localitati din judetul Ilfov, iar ISU a transmis mesaj RO-Alert pentru zonele vizate. In prezent, situatia s-a inrautatit si in Bucuresti, iar pompierii intervin pentru degajarea copacilor.

- Furtuna declanșata azi noapte in Cluj-Napoca a doborat un copac peste o mașina aflata intr-o parcare. Vantul puternic a facut ravagii in mai multe cartiere ale municipiului. Pompierii clujeni au intervenit joi, 26 mai, dimineața, pentru a indeparta un copac cazut peste o mașina parcata in Piața…

- Mesajele RO-Alert au prezis vijeliile si furtuna care a urmat, iar banatenii au trait pe propria piele o noapte extrem de grea. Furtuna abatuta in Vestul tarii a smuls copaci, a avariat masini si acoperisuri. S-a luat curentul in multe zone, iar multe case si drumuri au fost inundate. Intervenții ISU…

- Meteorologii au emis, miercuri seara, o avertizare cod portocaliu de vreme instabila, cu grindina de dimensiuni medii si vijelii, in judetele Timis si Arad. Avertizarea este valabila pana la ora 00.00. ISU Timis a transmis un mesaj RO-Alert, anunța news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Comuna Dobrovat, judetul Iasi, a fost afectata de grindina, dupa ce mai multi localnici au ingreunat lansarea rachetelor antigrindina, transmite Digi24 . Noua fermieri din Dobrovat, judetul Iasi, au mers cu mașini și caruțe in fața punctului de lansare a rachetelor de la Codaești, județul Vaslui, pentru…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, miercuri, intr-o sedinta desfasurata la MAI, noile reguli privind distribuirea tipurilor de mesaje RO-Alert. Guvernul nu a informat inca detaliile procedurilor, ci doar aprobarea lor. Guvernul a comunicat ca CNSU emis o hotarare prin care s-a…