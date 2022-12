Stiri pe aceeasi tema

- Fostul capitan al nationalei de fotbal, a Romaniei, Gheorghe Popescu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Nationale. Acesta a afirmat a doar luptand impreuna pentru performanta ne putem mandri Romania. „Cu totii „jucam” in aceeasi echipa si ne dorim ce-i mai bun pentru ea. Sa luptam impreuna pentru…

- USR a amplasat un ecran in Piața Victoriei, in apropiere de Palatul Parlamentului, pe care vor fi proiectate pe parcursul intregii zile mesaje care sunt din partea cetațenilor, in contextul implinirii unui an de cand actuala coalitie a preluat guvernarea. Intr-un decurs de numai cateva ore au fost transmise…

- Poliția Romana atrage atenția asupra inșelaciunilor privind tranzacționarea de criptomonede. Victimele sunt abordate prin diferite metode (mesaje email spam/mesaje pop up/mesaje pe rețele de socializare) și li se prezinta (de cele mai multe ori prin folosirea imaginii unei persoane publice) posibilitatea…

- Magnitudinea cutremurului produs joi dimineata, la ora locala 6:50, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, a fost revizuita de la 5,2 la 5,4, potrivit datelor publicate pe site-ul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). De asemenea, a fost revizuita si adancimea…

- O noua serie de e-mail-uri de tip „phishing” au fost primite de mai mulți romani, aceștia fiind chipurile informați ca „fac obiectul mai multor acțiuni legale” in legatura cu infracțiuni informatice. Cei care trimit aceste mesaje se folosesc de numele și insemnele Poliției Romane sau ale Europol. Poliția…

- INVITAȚIE LA CAFEA-INVITAȚIE LA CUNOAȘTEREA RISCURILOR CONSUMULUI DE DROGURI Cu toții cunoaștem care este varsta curiozitații de a experimenta tot ce ne iese in cale, și anume varsta adolescenței. Totuși, sunt lucruri pe care nu ar trebui sa le cunoaștem niciodata. Ieri, 17 octombrie, polițiștii din…

- Anumite pacaleli si fraude nu se vor invechi vreodata, cea mai celebra fiind cea cu printul nigerian. Totusi una le intrece pe toate si e vorba despre patania unei femei din Japonia. Ea a fost pacalita printr-o serie de mesaje pe Instagram, primite de la un „astronaut rus”, care ii cerea bani sa revina…

- Proiectul-concurs "Mesajul meu antidrog", care ofera adolescentilor incadrati intr-o forma de invatamant o alternativa la consumul de droguri, a fost implementat și in acest an in judetul Mures de catre Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Mures, in colaborare cu Casa de Cultura a Studenților…