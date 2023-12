Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile care vizeaza firmele de la 1 ianuarie 2024 a dus și la multiplicarea țepelor in mediul virtual. ANAF atrage atenția la mesajele false care au fost primite de unele societați comerciale referitoare la RO e-Factura. „ANAF atenționeaza asupra unei campanii de mesaje false, transmise in numele…

- ANAF atentioneaza asupra unei campanii de mesaje false, transmise in numele institutiei, prin care contribuabililor li se solicita "Fisele Client si Fisa Furnizor daca este cazul pentru facturile emise si primite in luna curenta, pentru verificarea setarilor in sistemul eFactura".Potrivit ANAF, este…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala atentioneaza cu privire la o noua campanie de mesaje false, transmise in numele institutiei, prin care contribuabililor li se solicita „Fisele Client si Fisa Furnizor (daca este cazul) pentru facturile emise si primite in luna curenta, pentru verificarea setarilor…

- „Evident ca acest mesaj nu este transmis de ANAF si recomandam sa nu se dea curs unor astfel de solicitari! Reiteram urmatoarele: – nu deschideti aceste emailuri; – nu accesati documentele anexate sau linkurile din continut; – nu transmiteti bani catre conturile mentionate!”, precizeaza comunicatul…

- ANAF atenționeaza asupra unei campanii de mesaje false, transmise in numele instituției, prin care contribuabililor li se solicita ”Fișele Client și Fișa Furnizor (daca este cazul) pentru facturile emise și primite in luna curenta, pentru verificarea setarilor in sistemul eFactura”. Evident ca acest…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat, luni, ca a primit sesizari din partea unor contribuabili ce reclama ca au fost sunați de presupuși inspectori de la Antifrauda, de pe numarul de call center al instituției, care le solicita date personale sau detalii despre credite.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a avertizat contribuabilii miercuri, 27 septembrie, in legatura cu o serie de mesaje false trimise in numele instituției, prin care oamenilor li se solicita bani, fiind informați in mod eronat ca nu au finalizat plata impozitului pentru anul 2022.Potrivit…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) se confrunta cu o campanie de falsuri prin care se solicita achitarea impozitului aferent anului 2022. Iata ce mesaj a postat, pa pagina sa de Facebook ANAF: Am fost inștiințați de contribuabili ca au primit mesaje false in numele ANAF, transmise de la…