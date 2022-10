Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala atenționeaza cu privire la o noua campanie de mesaje false, transmise in numele instituției, prin care contribuabilii sunt anunțați ca au „plați fiscale restante”. Mesajului ii este anexat un document, „factura fiscala”, pe care reprezentanții ANAF ii sfatuiește…

- Mesaje false trimise in numele ANAF! Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) avertizeaza astazi asupra unei noi campanii de mesaje false trimise in numele instituției.Potrivit ANAF, prin mesajele false contribuabilii sunt anunțați ca au „plați fiscale restante". Mesajului ii este anexat un…

- Conducerea E.ON Energie Romania anunța consumatorii ca au fost trimise mesaje false in numele companiei, prin intermediul SMS și Whatsapp, care conțin indemnuri de a completa rapid cereri sau de a accesa linkuri, pentru a beneficia de schema de sprijin. Reprezentanții companiei avertizeaza ca aceste…

- E.ON Energie Romania iși avertizeaza clienții sa nu ia in considerare și sa nu dea curs mesajelor primite, in ultimele zile, prin intermediul Whatsapp/SMS, in numele companiei, privind necesitatea unei deplasari la magazinele E.ON și depunerea unei cereri pentru a beneficia de schema de sprijin. „Aceste…

- E.ON Energie Romania isi avertizeaza clientii sa nu ia in considerare si sa nu dea curs mesajelor primite in ultimele zile, prin intermediul Whatsapp/SMS, in numele companiei, privind necesitatea unei deplasari la magazinele companiei si depunerea unei cereri, pana la 1

- Mii de romani au primit acuzații grave din parte poliției, iar apoi li s-au cerut bani, pentru ca apropiații sa nu afle despre faptele pe care le-ar fi comis. Ceea ce mulți „acuzați” nu au realizat de la inceput este faptul ca mailurile primite cu antetul poliției romane erau false. Documentul ii inștiința…