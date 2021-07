Stiri pe aceeasi tema

- Un participant mai special si-a facut aparitia la audienta generala a Papei Francisc, de miercurea aceasta, de la Vatican: un barbat imbracat intr-un costum complet de Spiderman a putut fi vazut in sectiunea VIP destinata publicului din curtea San Damaso, scrie Digi24 . Participantul neobișnuit statea…

- Elevii vor susține primul examen serios din viața lor, dupa o perioada complicata și cu multe necunoscute. Pentru aceasta generație, pandemia a picat dupa 9 ani de școala in care ba nu au avut manuale, ba au invațat online sau deloc.

- Copiii care fac chimioterapie și necesita internarea pe termen lung vor putea sa-și susțina examenele in spital. Anunțul a fost facut, miercuri, de Sorin Campeanu, ministrul Educației. El a afirmat ca va da o Ordonanța de Urgența pentru promovarea proiectului „Școala in spital”. Copiii care fac chimioterapie…

- Duminica, 6 iunie, de la ora 16, cursanții Scolii de balet „The House of Ballet” va invita la Gala de balet. Spectacolul va avea loc la Iulius Congres Hall din cadrul Iulius Mall Timisoara. Evenimentul este dedicat Asociației Little People, care deruleaza programe in beneficiul copiilor și adolescenților…

- Duminica, 6 iunie, de la ora 16, cursanții Scolii de balet „The House of Ballet” va invita la Gala de balet. Spectacolul va avea loc la Iulius Congres Hall din cadrul Iulius Mall Timisoara. Evenimentul este dedicat Asociației Little People, care deruleaza programe in beneficiul copiilor și adolescenților…

- In weekend puteți vedea un spectacol cu secvențe din celebrele opere de balet clasic, intr-o interpretare aparte, realizata de cursanții Școlii de balet „The House of Ballet”. Intrarea se face pe baza unei donații catre Asociația Little People, care deruleaza programe de suport psihosocial, de care…

- Imagineaza-ți doar… ești copil, iar principala ta preocupare ar trebui sa fie joaca. Afli ca ești diagnosticat cu cancer. Apar multe intrebari și ești speriat. Cam așa incepe povestea micilor luptatori. Poți alerga și dona pentru proiectul celor de la „Little People”, prin care copiii bolnavi de cancer…

- „Copacul Dorințelor: Amintiri din copilarie”, primul lungmetraj caritabil din Romania, inspirat din realitatea cruda a copiilor care infrunta un diagnostic incurabil, va fi lansat in aceasta toamna la Cineplexx Baneasa. Incasarile din bilete se vor...