- Cantareața americana Aretha Franklin a murit la varsta de 76 de ani, dupa o lunga suferința, potrivit cbsnews.com.Informația a fost facuta publica de purtatorul de cuvant al Arethei Franklin, Gwendolyn Quinn, pentru The Associated Press. Citește și: Sorina Matei s-a dezlanțuit-mesaj…

- Cantaretul de muzica soul Stevie Wonder si militantul pentru drepturile omului Jesse Jackson au vizitat-o recent la spital pe Aretha Franklin, care este "grav bolnava", a declarat marti presei agenta artistei. Fostul sot al cantaretei americane, Glynn Turnman, a efectuat o vizita la casa acesteia din…

- Cantareata americana Aretha Franklin este grav bolnava si primeste ingrijire paliativa, iar familia acesteia a solicitat respectarea vietii private si a cerut fanilor sa se roage pentru sanatatea artistei, potrivit bbc.com.

- In anul 2010, Aretha Franklin a fost diagnosticata cu cancer, dar chiar și așa a continuat sa cante și sa-și susțina concertele. Artista internaționala a urcat pe scena pana in momentul in care medicii i-au interzis sa mai faca asta și i-au recomandat sa se odihneasca. Aretha Franklin este…

