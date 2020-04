Stiri pe aceeasi tema

- „Stati acasa!” Asa arata un spital de campanie, o „inaugurare” trista pentru Brasov Primaria Sacele a anunțat ca in eventualitatea unui val de infectari cu Covid 19, spitalul din localitate a luat masura de a amenaja un spital de campanie in oraș. Astfel Sala de Sport a Liceului „G. Moroianu”…

- 1 milion de romani risca sa ajunga in șomaj tehnic in aceasta perioada pentru ca firmele la care lucreaza au probleme. Dar sunt și companii care fac angajari și in fiecare zi fac recrutari.

- O multime de organizatii si fundatii s-au mobilizat pentru a da o mana de ajutor seniorilor cu probleme de sanatate, carora le e teama sa-si paraseasca domiciliul sau care nu pot sa-si faca singuri...

- Doi tineri, unul in varsta de 27 de ani si altul de 17 ani, domiciliati in satul Zaim, raionul Causeni, au fost retinuti de politisti pentru omorul unei consatence, in varsta de 76 de ani. La 1 aprilie, politia din Causeni a fost sesizata despre faptul depistarii intr-o gospodarie din satul Zaim, a…

- Autoritațile din Moldova, la fel ca in toata lumea care se confrunta acum cu epidemia de COVID-19, ii indeamna pe cetațeni sa stea acasa. Iata cinci reguli de aur pe care le recomanda ieromonahul Savatie Baștovoi.

- Doi dintre jucatorii naționalei de baschet care evolueaza in Peninsula Iberica stau izolați in case de aproape doua saptamani. Alex Olah (foto) și Emanuel Cațe, doi dintre baieții din naționala de baschet a Romaniei care evolueaza la echipe din Spania (Leche Rio Breogan, respectiv Ucam Murcia), povestesc…

- Purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Francisc Dobos, ii indemna pe credincioși sa stea acasa zilele acestea, cand pandemia de coronavirus pandește la orice colț, daca nu vor sa ajunga mai repede la Dumnezeu, in Imparația Cerurilor.Citește și: MAE: Peste 200 de romani au…

- ​Florin Cîțu este nemulțumit de pesediștii care critica guvernul, susținând ca nu este nicio diferența între ei și cei care nu respecta regimul starii de urgența. Într-o postare pe Facebook, anunțata ca „avertisment”, el le cere acestora sa nu mai mearga la televiziuni…