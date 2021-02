Ministerul Afacerilor Externe din India a reprosat miercuri unor celebritati internationale ca se amesteca intr-o maniera "senzationalista" in chestiunea reformelor agricole din aceasta tara, dupa publicarea unor mesaje pe Twitter de cantareata Rihanna si activista ecologista Greta Thunberg despre protestele agricultorilor indieni, devenite intre timp virale, informeaza AFP.



"De ce nu vorbim despre asta? #FarmersProtest", a scris vedeta pop Rihanna, care are peste 100 de milioane de admiratori pe Twitter, distribuind un reportaj al postului CNN despre penele de internet din New Delhi…