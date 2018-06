Stiri pe aceeasi tema

- Ministerele din guvernul Dancila și mai multe filiale PSD din țara au reacționat dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, transmițand mesaje de susținere…

- Politistii au fost anuntati luni, de faptul ca un barbat de 48 de ani din judetul Cluj ar fi disparut in judetul Constanta. El a fost vazut ultima oara duminica seara in timp ce se afla pe plaja din Corbu. Deocamdata nu se stie daca barbatul a intrat sau nu in mare. Pentru ca nu a mai raspuns…

- Politia a confiscat peste 1,2 tone și 1.100 de litri de substante pentru protectia plantelor, in urma unei actiuni care a avut loc in Bucuresti si 18 judete.peste 40 de sanctiuni in valoare de aproape 100.000 de lei, informeaza Mediafax.Potrivit Politiei, in perioada 4 martie – 31 mai, Directia…

- Zona de munte din 23 de judete situate în nordul, centrul si vestul tarii se afla sub atentionare Cod galben de vânt puternic, pâna luni la ora 21:00. Judetele afectate sunt: Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brasov, Covasna, Cluj, Salaj, Bihor,…

- Valoarea tranzacției nu a fost facuta publica. Holzindustrie Schweighofer va ceda companiei suedeze subsidiara Cascade Empire, precum și divizia de management forestier Ocol Silvi Cascade Empire. Firma componenta a grupului austriac deține 14.283 hectare de paduri, localizate in regiunile…

- Partile contractante au decis sa nu faca publica valoarea tranzactiei si detaliile contractuale. Padurile detinute de Cascade Empire insumeaza 14.283 hectare, localizate in judetele Hunedoara, Gorj, Vrancea, Prahova, Buzau, Neamt si Suceava. Cascade Empire achizitionase padurile respective intre anii…

- Grupul austriac Schweighofer vinde padurile din Romania. Subsidiara Cascade Empire, care detine peste 14.000 de hectare de paduri, și divizia de management forestier, Ocol Silvic Cascade Empire, vor fi cedate companiei suedeze GreenGold Group. Valoarea tranzactiei nu a fost facuta publica, noteaza Digi24.ro…

- In contextul evenimentelor dedicate Zilei Mondiale a Persoanelor cu Sindrom Down, peste 20 de copii cu aceasta afectiune, impreuna cu insotitorii lor, au vizitat joi, 22 martie a.c. sediul Ministerului Afacerilor Interne. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen DAN, i-a primit in biroul sau, iar copiii…