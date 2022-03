Stiri pe aceeasi tema

- In semn de solidaritate cu Ucraina, fermierii din orasul german Herford, Renania de Nord-Westfalia, au creat un semn al pacii urias, de 120 de metri, cu tractoarele lor. De asemenea, o cafenea din Berlin, in districtul Friedrichshain, a combinat suc de mango si limonada albastra pentru a crea o bautura…

- Ucraineanca Daria Bilodid, 21 de ani, dubla campioana mondiala și dubla campioana europeana la judo, a reacționat la adresa agresiunilor rusești din Ucraina. „Ne bombardeaza și ne distrug viețile. Oamenii se ascund in buncare, femeile nasc acolo. Oare meritam toate aceste lucruri? Rușilor, nu sunteți…

- Cascada Niagara a fost iluminata noaptea trecuta in culorile drapelului Ucrainei. Atracția turistica, care se intinde pe granița SUA-Canada, a fost iluminata ca o dovada de unitate sprijin a poporului ucrainean, in urma invaziei ruse, noteaza Noi.md cu referire la tv8.md. Rusia numește acțiunile sale…

- "Opriti razboiul!", "Opriti-l pe Putin!": de la Berlin la Praga, trecand prin Madrid si Vilnius sute de mii de persoane, arborand culorile galben si albastru ale drapelului Ucrainei, au defilat duminica in Europa.

- O organizație non-guvernamentala din Cluj-Napoca a anunțat ca organizeaza astazi, 25 februarie, o manifestație de solidaritate cu Ucraina. Oamenii sunt chemați la o mișcare civica pașnica, in Piața Unirii. „Alatura-te Institutului Roman pentru Pace in aceasta seara la ora 18:00, in Piața Unirii…

- Cladirea Guvernului a fost iluminata, joi seara, in culorile drapelului Ucrainei in semn de solidaritate cu cetațenii ucraineni. „Solidari cu #Ucraina. Guvernul Romaniei este alaturi de poporul ucrainean și condamna cu vehemența agresiunea militara a Rusiei, care pune in pericol siguranța și viața oamenilor…

