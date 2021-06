Stiri pe aceeasi tema

- Justin Timberlake, Mariah Carey, Sarah Jessica Parker, Cher, Brandy si Rose McGowan se numara intre vedetele care au transmis mesaje de sustinere pentru Britney Spears, audiata miercuri, in premiera, in cazul tutelei sub care se afla de 13 ani, arata News.ro. Cantareata americana a cerut judecatorului…

- Dolly Parton are 75 de ani și este considerata de lumea intreaga un star al muzicii country. Ii place sa fie intotdeauna cocheta și are propriile ei reguli și obiceiuri cand vine vorba de frumusețe. Iata ce obicei ieșit din comun are cantareața in fiecare noapte.

- Deputatul Partidului Democrat (PDM) Alexandru Jizdan s-ar putea alege cu confiscarea averii nejustificate in suma de peste 770 de mii de lei. Inspectorul de integritate a sesizat și Procuratura Generala pentru fals in declarații, anunța Autoritatea Naționala de Integritate pe 13 mai. Informația a fost…

- La 22 aprilie 2021, Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a incheiat procedura de control a averii in privința unui deputat din Parlamentul Republicii Moldova. Controlul a fost inițiat la sfarșitul anului 2019, in baza unei sesizari din oficiu privind depunerea tardiva a declarației anuale de avere…

- Președintele Autoritații Naționale de Integritate (ANI), Rodica ANTOCI a semnat un ordin cu privire la controlul obligatoriu, din oficiu, al declarațiilor anuale de avere și interese personale depuse pentru anul 2020 de catre subiecții de interes public. Asfel, aria de control a fost extinsa, fiind…

- Președintele Autoritații Naționale de Integritate (ANI), Rodica ANTOCI a semnat un ordin cu privire la controlul obligatoriu, din oficiu, al declarațiilor anuale de avere și interese personale depuse pentru anul 2020 de catre subiecții de interes public.

- Noi detalii incredibile ies la iveala dupa moartea celebrei Gabi Lunca. Ce s-a intamplat cu procesul dintre regretata artista de muzica lautareasca și Loredana Groza. Ce gest fabulos a facut jurata de la Next Star pentru raposata solista, inainte ca Gabi Lunca sa treaca la cele sfinte. Gestul facut…

- Dublul campion NBA Kevin Durant a fost amendat pentru comentarii misogine și homofobe la adresa actorului și comediantului Michael Rapaport. Starul din NBA și-a cerut scuze dupa incident pentru limbajul folosit, acesta jignindu-l pe Rapaport pe rețelele de socializare.Actorul a publicat imagini…