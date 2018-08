Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an pe 30 august, crestinii ortodocsi il sarbatoresc pe Sfantul Alexandru. Numele Alexandru reproduce vechiul nume persan Aleksandros. Iata cateva idei pentru a le spune "La multi ani" sarbatoritilor.

- Mesaje, urari și felicitari de Sfanta Maria pentru toți cei dragi ție. Sfanta Maria Mare sau Adormirea Maicii Domnului se sarbatorește pe 15 august, zi in care le uram ”La mulți ani” celor cu numele de Maria, Mariana sau Marian. Gasești mai jos cele mai frumoase mesaje, urari și felicitari pentru cei…

- In fiecare an, pe data de 20 iulie, se praznuieste Sfantul Ilie, care este o divinitate populara ce a preluat numele si data celebrarii de la Sfantul Proroc Ilie Tesviteanul. Afla cateva tradiții și superstiții de Sfantul Ilie.

- MESAJE DE SFANTUL ILIE 2018: Trimite si tu FELICITARI DE SF. ILIE Mesaje de Sfantul Ilie 2018 • Urari de Sfantul Ilie. SMS-uri si felicitari de „la multi ani” pe care le poti transmite prietenilor de ziua numelui MESAJE de SFANTUL ILIE La Mulți Ani Iliuța si sper sa se sparga conducta…

- MESAJE SF PETRU SI PAVEL 2018. Azi, de ziua numelui, iti urez si eu sa fii iubit(a) si sa ai parte de tot ce iti doresti. La multi ani! MESAJE DE SF PETRU SI PAVEL: Cineva acolo sus te iubeste... cineva aici jos tine tare mult la tine. La multi ani! MESAJE SF PETRU: Sa ai parte de sanatate,…

- Biserica ortodoxa ii sarbatorește in fiecare an, pe 29 iunie, pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Un calduros ”La mulți ani” le puteți transmite tuturor celor care poarta numele de Petre, Petru, Petruț, Petrica, Petrișor, Petruța, Pavel, Paul, Paula sau Petronela.

- In calendarul ortodox din iunie 2018, mai exact pe 24 iunie, in preajma solstițiului de vara, pica Dragaica su Sanzienele, o sarbatoare populara care coincide cu Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul. Inca din 2013, in ziua de Sanziene sau de Dragaica a fost instituita și Ziua Universala a Iei romanești.

- MESAJE de ZIUA COPILULUI, 1 IUNIE. Copilaria, mai intotdeauna trezeste in sufletul nostru un sentiment de melancolie, este varsta la care mugurul omenesc de-abia se deschide la viata si viseaza gingas, scrie ziarulunirea.ro. Copiii, atat de usor de iubit! Un zambet curat si stralucitor, manute pline…