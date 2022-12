Mesaje de REVELION 2023. VEZI cele mai frumoase FELICITĂRI de ANUL NOU 2023 Daca sunteti in criza de inspiratie, insa, v-am pregatit o selectie de mesaje de Anul Nou, pe care le puteti trimite sefilor, colegilor, prietenilor, parintilor sau persoanei iubite. MESAJE DE ANUL NOU 2023, FELICITARI DE REVELION 2023. „Momentele speciale ale sfarsitului de an sa-ti aduca veselia in casa, bani in buzunar si poate un Mertan” MESAJE DE ANUL NOU 2023, FELICITARI DE REVELION 2023. „Noul an sa va aduca belsug in casa, bucate pe masa, valuta in cont, un iaht in port, motor pe autostrada si vecinii ca sa vada. La multi ani” MESAJE DE ANUL NOU 2023, FELICITARI DE REVELION 2023. „Aho,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

