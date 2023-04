Paștele este un moment de bucurie, speranța și reinnoire. Este un moment in care sarbatorim invierea lui Iisus Hristos și noile inceputuri pe care le aduce in viețile noastre. Este, de asemenea, un moment pentru a petrece cu familia și prietenii, pentru a ne bucura de o masa delicioasa, pentru a face schimb de cadouri și pentru a impartași urari calde de Paște. Indiferent daca sarbatoriți Paștele in mod religios sau laic, este o ocazie speciala care aduce oamenii impreuna și creeaza amintiri prețioase. Iți dorim ție și celor dragi un Paște fericit și binecuvantat! Fie ca aceasta zi speciala sa…