Stiri pe aceeasi tema

- Un nou episod din intimitatea vieții de cuplu a cantareței columbiene Shakira și a fostului ei iubit, Gerard Pique, a ieșit la iveala. De data asta, e implicata și mama fostului fundaș de la Barcelona, Montserrat Bernabeu.Femeia a fost filmata in timp ce o prindea agresiv de fața pe Shakira și ii facea…

- Claudia Patrașcanu a recunoscut la Antena Stars care este relația dintre ea și fosta soacra. Vedeta spune ca a fost jignita de fața cu copiii sai și nu-și dorește ca micuții sa creasca in acest mediu care nu-i ajuta deloc.

- Una dintre cele mai importante sarbatori din prima luna a anului, Sfantul Ioan este praznuit pe data de 7 ianuarie. Cu ocazia acestei sarbatori creștine, foarte mulți romani iși serbeaza onomastica. Pentru aceasta ocazie am pregatit cateva mesaje de Sfantul Ioan 2023 pe care sa le trimiți prietenilor,…

- Sfantul Ierarh Nicolae este sarbatorit pe data de 6 decembrie, in fiecare an. Aproximativ 750.000 de romani iși serbeaza onomastica in aceasta zi de sarbatoare. Cei mai mulți poarta numele Nicolae sau Nicoleta, insa exista și nume derivate care sunt serbate. Așadar, daca ai rude, prieteni și colegi…

- Mesaje de Sfantul Andrei 2022. Sfantul Andrei mai este denumit in popor și „ocrotitorul romanilor”. Este praznuit in fiecare an pe data de 30 noiembrie, zi in care foarte mulți romani iși serbeaza ziua onomastica. Iata cateva mesaje și ganduri bune pe care sa le transmiți sarbatoriților. Mesaje de Sfantul…

- Peste 900.000 de romani isi sarbatoresc onomastica de Sfantul Apostol Andrei, pe 30 noiembrie. Potrivit Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne, sunt peste 500.000 de barbati si 422.000 de f

- Adela Popescu formeaza un cuplu de 12 ani cu Radu Valcan, iar prezentatoarea de la PRO TV nu s-a ferit sa vorbeasca despre relația pe care o are cu soacra ei. Soțul ei a avut grija ca ea sa se simta cea mai importanta. Adela Popescu a marurisit ca are o relație foarte buna cu mama lui Radu Valcan și…

- Cleopatra Stratan, in varsta de 21 de ani, și Edward Sanda s-au casatorit in urma cu un an și formeaza unul dintre cele mai admirate cupluri. Cei doi colaboreaza și pe plan profesional și sunt mai tot timpul impreuna. Artista a dezvaluit acum și care este relația cu parinții soțului ei.„Eu sunt un caz…