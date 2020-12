Am vorbit cu șase medici romani despre cum a fost anul pandemiei pentru ei. 2020 a transformat sistemul medical in subiectul VIP al agendei publice. Iar noul coronavirus a scos la iveala hibele unui sistem de care politicienii iși amintesc doar in campanii electorale. „Sper ca au invațat ca e nevoie de reforma in sanatate”, spune unul dintre medicii contactați de Libertatea. „Stați un moment. Sunt intr-o intersecție periculoasa. Vorbesc din telefonul mașinii, sa nu se creada ca am mobilul la ureche”, spune Petre Ciuvaț, medic ATI la Spitalul Orașenesc din Rovinari, in dupa-amiaza de 23 decembrie. Are…