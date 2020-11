Stiri pe aceeasi tema

- Explozii de bucurie in marile orașe americane dupa ce presa a anunțat ca Joe Biden și Kamala Harris l-au invins pe președintele Donald Trump. In special tinerii au iesit in strada sa cante și sa danseze de bucurie.

- Trump: Acest scrutin este departe de a se fi incheiat! Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, și-a proclamat, sambata, victoria in scrutinul prezidential, dupa ce marile televiziuni și agenții de presa l-au dat caștigator in fața lui Donald Trump . „Sunt modest si onorat de increderea pe care…

- Președintele Klaus Iohannis l-a felicitat pe Twitter pe Joe Biden, candidatul democrat care, conform proiectiilor realizate de media, a caștigat alegerile prezidențiale din SUA. „Felicitari președintelui...

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata ca spera ca viitoarea administratie americana va 'invata' din esecul politicii de presiuni si sanctiuni impuse de Donald Trump impotriva Teheranului si care nu au ingenunchiat Republica Islamica, transmite AFP. Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca faptul ca a contractat coronavirusul a fost „o binecuvantare de la Dumnezeu“, care l-a expus la tratamente experimentale pe care a promis ca le face gratuite pentru toti concetatenii sai, transmite Reuters, citata de agerpres . „O binecuvantare mascata“…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a postat o serie de mesaje prin Twitter in cursul dezbaterii electorale a candidatilor la functia de vicepresedinte, republicanul Mike Pence si democrata Kamala Harris.Citește și: BREAKING - RECORD de cazuri noi de Covid-19, in ultimele 24 de ore: 2958 "Joe…

- "Am marea onoare sa anunț ca am ales-o pe Kamala Harris - o luptatoare neinfricata - drept partenera mea in alegeri", a scris Biden pe Twitter. I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public…