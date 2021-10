Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de doar 16 ani a fost accidentata pe o trecere de pietoni din Constanța. Vinovatul a fost un șofer care se afla sub influența bauturilor alcoolice. Adolescenta nu a decedat pe loc, insa, din pacate, s-a stins cateva zile mai tarziu pe patul de spital. Ucisa pe trecerea de pietoni Incidentul…

- Lacrimi și durere pentru toți cei care au cunoscut-o pe Cristina, o adolescenta de doar 16 ani ce a fost omorata pe o trecere de pietoni din Constanța. Un șofer beat la volan a lovit-o din plin, iar fata a murit la spital din cauza ranilor grave.

- Deputatul PNL Ionel Danca, susținator al lui Ludovic Orban, spune ca ii este rușine de felul in care se comporta partidul dupa alegerea in fruntea sa a premierului Florin Cițu. Afirmația vine dupa ce un alt deputat PNL, Violeta Alexandru, a taxat dur atitudinea formațiunii in cazul incendiului de…

- Sunt urlete de durere la ATI Constanța, acolo unde rudele celor noua morți au ajuns la spital. Oamenii spun ca de vina sunt autoritațile care nu fac nimic pentru a schimba sistemul. Oamenii nici macar nu au confirmari oficiale, au aflat pe surse. "Mama mea era la ATI de o saptamana. Era in…

- O femeie de 35 de ani si copilul ei de 11 ani au murit in accidentul de pe DN3C Varianta OvidiuTragedie pentru o familie din localitatea Mireasa, comuna Targusor, judetul Constanta, dupa ce o femeie si copilul ei de 11 ani au murit noaptea trecuta intr un grav accident rutier pe varianta Ovidiu.Pe pagina…

- Accidentul s-a produs in jurul orei 20:30, potrivit IPJ Constanta.La fața locului au fost trimiși pompierii, polițiștii și echipaje medicale SMURD și SAJ.Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca impactul s-a produs intre doua mașini, una condusa de o femeie, cealalta de un barbat.In urma impactului,…

- Profesorul Alexandru Avram a murit la varsta de 65 de ani. Anuntul a fost facut de colegii sai de la Muzeul de Istorie si Arheologie din Constanta si de cei de la Directia de Patrimoniu Digital.

- Alexandru Avram, cunoscut arheolog si profesor, s a stinsCunoscutul profesor, epigrafist si arheolog Alexandru Avram a decedat in noaptea de 4 spre 5 august, dupa cum anunta apropiatii sai. El s a nascut la 16 septembrie 1956, in Tulcea, avand cetatenie dubla romana si franceza, cea din urma incepand…