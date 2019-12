Stiri pe aceeasi tema

- Departe de familie și la peste 35 de grade, așa petrec Craciunul militarii romani detașați in Mali, in misiune, zburand peste deșert. Cea mai mare provocare este dorul de casa, iar ziua de azi inseamna planificarea sau executarea unei misiuni in zone de razboi, sub egida ONU, scrie Mediafax.Pentru…

- Militarii romani din Afganistan au fost vizitați, in prag de sarbatori, de ministrul apararii naționale, Nicolae-Ionel Ciuca, ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, și șeful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu.

- De Ziua Nationala a Romaniei, toate gandurile duc. acasa! Cele mai emotionante mesaje vin de departe, tocmai din Afganistan, de la militarii nostri care se lupta intr-unul dintre cele mai periculoase teatre de operatiuni din lume. Iata urarile soldatilor!

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si loctiitorul sefului Statului Major al Apararii, general-locotenent Daniel Petrescu, au discutat, sambata, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in cadrul unei videoconferinte desfasurate la sediul MApN, cu echipele de comanda ale structurilor dislocate…

- Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad susține militarii romani din teatrele de operațiuni. Unul din evenimentele in care universitatea de stat aradeana este partenera și care este dedicat acestor militari, este Crosul Invictus care iși propune sa fie un omagiu adus militarilor care au luptat in teatrele…

- In data de 11 noiembrie 2019, militarii Brigazii 282 Blindata „Unirea Principatelor” au organizat un spectacol aniversar dedicat Zilei Militarilor Veterani din Teatrele de Operatii. Cu gandul la militarii cazuti in Teatrele de Operatii din Afganistan, Irak si Balcanii de Vest si in semn de recunostinta…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operatii, in care afirma ca militarii care participa la misiunile din strainatate sunt adevarati ambasadori ai Romaniei."Celebrarea Zilei Veteranilor din Teatrele de Operatii ne ofera prilejul…

- Problema militarilor romani care au fost in teatrele de operatii precum Kosovo, Bosnia Hertegovina, Irak sau Afganistan si care s-a intors cu soc posttraumatic pare una destul de greu de rezolvat de responsabilii militari.