MESAJE de 1 Martie, URARI de 1 Martie. Cele mai inspirate mesaje de 1 Martie Mesaje de 1 martie // "As vrea ca acest martisor sa-ti aduca bucurie in suflet si caldura in privire. La multi ani, iubito!""La multi ani, draga mea mama! Sa ai o primavara de vis!""La multi ani, de 1 Martie. Iti ofer un martisor virtual care sa-ti lumineze ziua."Urari de 1 martie // "La multi ani, sora mea! Esti cea mai draga fiinta din lume si ma bucur sa te am alaturi.""Un mic martisor si un ghiocel alb ca neaua iti ofer, spre bucuria inimii tale.""Primavara sa-ti umple inima de caldura si florile pe care ti le adus in dar sa-ti inmiresmeze casa.""O primavara minunata, pentru o doamna minunata." Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

