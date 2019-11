MESAJE DE 1 DECEMBRIE 2019. Trimite şi tu urări, felicitari de Ziua Naţională a României Mesaje de Ziua Nationala, 1 Decembrie 2019 • Romanii sarbatoresc Marea Unire. Cu aceasta ocazie va prezentam o serie de mesaje, felicitari, urari, SMS-uri pe care le puteți trimite prietenilor, pentru a le insufla spiritul de unitate și patriotism. La mulți ani Romania, la mulți ani romane, hai sa incercam sa fim mai buni de ziua noastra! In aceasta deosebita zi este ziua tuturor romanilor, La mulți ani! A mai trecut un an de cand suntem romani, astazi a venit din nou vremea sa ne spunem La mulți ani! De 1 decembrie vreau sa-ti urez tot binele de pe lume și sa fii la fel… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

