- Deputatul Ovidiu Raetchi propune ca posturile de radio si televiziunile sa difuzeze gratuit, patru luni pe an, mesaje care sa promoveze cititul in randul populatiei, informeaza economica.net. Mesajele care indeamna romanii sa citeasca vor fi difuzate de trei ori pe ...

- DomnulePrimar.ro a pornit la drum in anul 2002, ca un proiect secundar. Nimeni nu credea ca va fi genul de proiect care va tine mai mult de un an. Era vremea cind abia se lansase Windows XP! Cind social media inca nu exista. Cind siteuri nu prea existau in Romania, iar primariile erau niste cetati inexpungabile…

- Mai multi parlamentari de la PSD și PNL au depus un proiect legislativ prin care propun ca, timp de trei luni, cei care ies din inchisoare și provin din medii defavorizate sa primeasca imbracaminte, un loc de cazare intr-un centru p...

- Parlamentari PSD, UDMR, PNL si PMP vor ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii de CJ sa primeasca pensii speciale, cuantumul indemnizatiei pentru limita de varsta urmand sa fie suportat din bugetele locale ale UAT si platit de acestea, potrivit unui proiect de lege, scrie ...

- Parlamentarii revin cu un proiect prin care sa acorde pensii speciale si alesilor locali, pe modelul celor ale parlamentarilor, dupa ce prima initiativa in acest sens a fost declarata neconstitutionala in doua randuri.

- “Proiect complet gratuit, downloadabil, printabil și bun de mers la Primarie sa obții autorizație de construire”, suna anuntul reprezentantilor Archor Studio. Planurile casei au fost pregatite pentru un concurs organizat in 2017 de Consiliul Judetean Maramures numai ca nu a primit finanatare din cauza…

- Lidia Bubble și Feli Donose sunt doua dintre cele mai iubite cantarețe de la noi. Au reușit sa cucereasca publicul inca de la primele lor single-uri și au scos hit dupa hit. Acum, cele doua artiste au ajuns sa fie cele mai difuzate voci la radio!

- Procedura va fi disponibila gratuit, incepand din acest an, pentru pacienții din zona de Vest a țarii și pentru cei din Serbia. Diagnosticul persoanlizat al cancerului reprezinta o noutate pentru Romania, procedura urmand sa devina in scurt timp accesibila in mod gratuit. Deocamdata, doar pentru pacienții…