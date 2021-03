Dupa ce au aflat ca angajatii din Romania ar putea primi dreptul de a nu fi deranjati de telefoane sau mesaje de la munca in afara programului, Bogdan și Ionuț și-au imaginat, impreuna cu ascultatorii, cum ar suna mesajele automate, in caz ca ești sunat de superiori in timpul liber, totuși. Foto – Pixabay/FunkyFocus