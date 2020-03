Stiri pe aceeasi tema

- Primele locuri de joaca din lume si-au facut aparitia in Anglia la mijlocul secolului al XIX-lea. Scopul lor era unul cat se poate de simplu: locuri in care copii sa-si descarce energia. Dupa cel de-al doilea Razboi Mondial, in Londra au aparut primele locuri de joaca construite din fier reciclat.…

- Managerul Institutului "Matei Bals", Adrian Streinu Cercel, spune ca nu exista semne care sa arate ca pacientul de la Gorj purtator al virusului COVID-19 ar putea sa dezvolte boala. El explica faptul ca barbatul este tinut in conditii maxime de biosiguranta. "Problema pe care vreau sa o scot…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brașov va fi dotat cu doua motociclete pentru serviciul SMURD. Motocicletele sunt destinate interventiei rapide la accidente rutiere, paramedicul avand rolul de a acorda primul ajutor pana la sosirea ambulantei. Seful Departamentului pentru Situatii de…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a afirmat, vineri, ca institutia pe care o conduce va continua dezvoltarea conceptului de interventie cu motociclete, precizand ca timpul de interventie cu acest mijloc de deplasare este mai scurt fata de cel cu ambulanta. "Un alt…

- Dupa saptamani intregi de desenat schițe tehnice și artistice, proiectat prototipuri, taiat și cusut, absolvenții cursurilor de Tipare și Croitorie și Design Genți, din cadrul DallesGO, și-au prezentat colecțiile in cadrul unor defilari de moda spectaculoase, ce a avut loc aseara la Galateca, sub privirile…

- Activitatea comitetului interministerial pentru monitorizarea și managementul potențialelor infecții cu noul coronavirusPe data de 22 ianuarie, s-a constituit comitetul interministerial pentru monitorizarea și managementul potențialelor infecții cu noul coronavirus, format din specialiști, sub coordonarea…

- Cea mai recenta formațiune inscrisa in Registrul partidelor și-a desemnat la Iași, de Ziua Unirii Principatelor Romane, structura de conducere centrala. Astfel, Alianța pentru Unirea Romanilor (A.U.R.) are doi copreședinți: liderul unionist George Simion și jurnalistul Claudiu Tarziu. In cadrul Congresului…

- CFR Calatori a anulat 19 trenuri, deoarece nu are suficiente locomotive. Protocolul prevede ca locomotivele sa intre in revizie odata la trei zile, iar din cauza grevei Societatea Reparatiilor de Locomotive aceste revizii nu se mai fac, transmite Romania TV.In jur de 1300 de persoane, de angajati ai…