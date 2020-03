Stiri pe aceeasi tema

- "Masurile economice dispuse de Guvernul Orban prin OUG 30/2020 nu sunt aplicabile unor categorii largi de firme afectate. Firmele cu mai putin de trei angajati, PFA-urile sau marii contributori care au anuntat ca isi trimit angajatii in somaj tehnic, inainte de aparitia OUG. Pentru a salva mii de…

- Ministrul Muncii a vizitat un depozit din București in care sunt ținute dosarele pensionarilor decedați, iar acolo a descoperi condiții mizere. Mii de dosare ținute in condiții insalubre, ba chiar dosare folosite pe post de hartie igienica. Violeta Alexandru spune ca o varianta pentru a scapa de aceasta…

- Joi, 27 februarie, primarul Mihai Chirica și Vasile Asandei, director general al Agenției de Dezvoltare Regionala Nord – Est, au semnat la Palatul Roznovanu contractul de finanțare europeana al proiectului „Construirea și echiparea unei gradinițe in zona Dacia”. „Sa nu uitam niciodata ca Romania și,…

- Andreea Archip, trimisul special Libertatea in Lombardia, unde mai multe localitați au fost izolate din cauza coronavirusului, transmite informații și relatari despre cum fac fața oamenii amenințarii epidemiei. Regiunea din nordul Italiei este camin pentru aproape 180.000 de romani. Lodi este localitatea…

- Lali, supranumit „Arnold de Oradea", pentru fizicul sau, care seamana cu cel al celebrului actor Arnold Schwarzenegger, avea 28 de ani și o fetița de un an de zile, pe care o iubea nespus. „1 an!!! La mulți ani, regina mea. Tu ești tot ce mi-am dorit vreodata. Tot ce am visat. Tu imi completezi…

- HISTORY® transmite in exclusivitate, din 19 februarie, in fiecare miercuri, de la ora 22:00 documetarul „Hitler: cum am devenit tiran”, care analizeaza modul in care s-a produs ascensiunea carierei lui Hitler și mecanismele care l-au transformat din omul de condiție modesta, in dictatorul recunoscut…

- Cate like-uri a avut pe Instagram Dana Budeanu in 2019 Dana Budeanu este, in ultimele luni, una dintre cele mai urmarite persoane publice din Romania in mediul online. Fie ca este vorba despre Facebook, Instagram sau YouTube, aproape toata lumea ii urmareste postarile. Gratie stilului ei liber, direct…

- In acest an, Televiziunea Romana abordeaza atat Selectia Nationala, cat si participarea la concursul Eurovision Song Contest 2020 (ESC2020), in parteneriat cu cel mai dinamic jucator de pe piata muzicala din Romania, Global Records, informeaza Hotnews. Nu este prima oara cand TVR colaboreaza cu o casa…