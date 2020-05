Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al Partidului Social-Democrat, Marcel Ciolacu , a fost exmatriculat in 2019 de la studiile doctorale ale Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV), instituție subordonata Serviciului Roman de Informații ( SRI ), scrie G4media . Informațiile conform carora Ciolacu…

- Focurile de arma dinspre Coreea de Nord au fost auzite la ora locala 7.41 si au fost indreptate catre un punct de frontiera sud coreean, au anuntat oficiali din Coreea de Sud, citati de AFP. Nu s-au inregistrat victime, iar sud-coreenii au ripostat "cu doua serii de tiruri si un mesaj de avertizare".…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a reluat programul public, conform agentiei oficiale de presa de la Phenian, care relateaza ca acesta a participat la inaugurarea unei fabrici de ingrasaminte chimice, la nord de capitala, in conditiile in care nu a mai fost vazut din 11 aprilie, conform Reuters.

- Presa de la Phenian nu a evocat miercuri starea sanatatii lui Kim Jong Un, la o zi dupa specualatii intense potrivit carora dictatorul nord-coreean ar fi fost victima unor complicatii grave, in urma unei operatii cardiovasculare, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Atat agentia oficiala nord-coreeana…

- „Astazi, recomand administrației sa opreasca finanțarea Organizației Mondiale a Sanatații, in timp ce se efectueaza o analiza pentru a evalua rolul Organizației Mondiale a Sanatații in gestionarea greșita a raspandirii coronavirusului”, a anunțat Trump de la Casa Alba. In context, președintele american…

- China a oferit Iranului un lot de medicamente specifice infecțiilor respiratorii și a trimis la Teheran o echipa de experți voluntari Președintele chinez a spus astazi ca omenirea este o comunitate cu un viitor comun și ca, numai prin unitate și coordonare, umanitatea poate aborda diverse riscuri și…

- Presedintele chinez Xi Jinping, care s-a deplasat marti intr-o vizita-surpriza la Wuhan, a estimat ca epidemia de coronavirus este "practic strangulata" in epicentrul ei, potrivit informatiilor raportate de Xinhua, transmite AFP. "Primele rezultate au fost obtinute stabilizand situatia si ranversand…

- Japonia a anuntat joi ca pregatirile pentru vizita de stat a presedintelui chinez Xi Jinping, planuita sa aiba loc in aprilie, continua conform programului, in pofida epidemiei de coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.'Lucrurile sunt pe calea cea buna pentru vizita presedintelui…