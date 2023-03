Stiri pe aceeasi tema

- Edilii Galațiului au descoperit ca exista corupție la taxarea accesului auto in cimitire, bugetul local fiind pagubit de angajații societații de administrare a domeniului public, Gospodarire Urbana SRL, care incasau la negru banii pentru tichetul de intrare. Corupție la poarta cimitirului. Clopotarul…

- ​Un sofer care si-a lasat masina in mijlocul strazii pe avarii ca sa mearga la banca si-a gasit-o zgariata. Gestul a fost facut chiar de un jandarm care in momentul in care a trecut pe langa autoturismul parcat neregulamentar a scos mana pe geam si a zgariat aripa acestuia. Totul a fost surprins pe…

- Incident socant cu un jandarm, in cartierul Cotroceni din București. Omul legii se afla in masina de serviciu, iar cand a trecut pe langa un autoturism parcat in mijlocul intersectiei, care era pe avarii, a scos mana pe geam si a zgariat masina.Un șofer a parcat miercuri, 22 februarie, pe o strada din…

- „La data de 7 februarie a.c., Poliția orașului Huedin a fost sesizata, prin plangere, de catre un barbat in varsta de 57 de ani, din același oraș, despre faptul ca la aceeași data, in jurul orei 11.00, in timp ce se afla pe strada Vladeasa, o persoana necunoscuta l-ar fi abordat și, profitand de neatenția…

- Un barbat de 37 de ani din Dragotești a fost reținut ieri, fiind acuzat de efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos și furt. I-ar fi furat cardul in drum… Articolul L-ar fi lasat fara banii de pe card pe un barbat din Dragotești apare prima data in Stiri Gorj .

- Tanarul ajunsese la locație intrucat avea de livrat o pizza. Dupa ce a onorat comanda, ar fi coborat spre ieșirea din imobil, moment in care s-ar fi intalnit cu un barbat care avea gluga pe cap. Acesta l-a impins iar in cadere s-ar fi lovit la cap de balustrada de pe casa scarii și și-a pierdut cunoștința,…

- Un șofer clujean s-a trezit cu mașina plina cu notițe adezive, dupa ce a parcat in spatele cinematografului Florin Piersic. Pe notițe a fost scris și un mesaj, care s-a șters din cauza ploii. Din acest motiv nu se știe clar daca parcarea a iritat pe cineva sau a fost o alta problema care…