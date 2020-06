Mesaj tulburător după moartea unui câine polițist. DER va avea panou omagial Iata mesajul postat pe pagina de Facebook a MAI dupa moartea lui DER: "In ultimele 9 luni, DER a suferit de o boala crancena, iar Nicolae a facut tot ce este omeneste posibil pentru a-l salva. Din pacate, insa, unul dintre cei mai buni caini politisti din Romania a pierdut lupta cu boala. Cu peste 450 de misiuni de interventie si detectare a substantelor periculoase si explozibile la activ, putem spune ca DER si-a facut pe deplin datoria fata de noi toti. (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

