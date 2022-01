Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de bucureșteni au protestat, sambata, in fața sediului Secției 5 de Poliție din București, aprinzand candele in memoria Raisei, fetița pe care un polițist de la secție a accidentat-o mortal pe trecerea de pietoni. Fetița a fost inmormantata sambata. Oamenii s-au adunat in fața Secției 5 Poliție,…

- Au inceput audierile in cazul tragicului accident in care doua fetițe au fost spulberate pe trecerea de pietoni de un polițist de la Secția 5 de Poliție din Capitala. La audieri, martorii au facut și ei marturii șocante, a dezvaluit, sambata, Adrian Cuculis, avocatul familiei Raisei. “Ancheta se desfașoara…

- Polițistul care a accidentat mortal o fata de 13 ani in Bucuresti nu se afla in misiune. Este anunțul procurorului Radu Calin, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, dupa primele cercetari in dosar. ”Ca urmare a nerespectarii limitei maxime de viteza admise in localitate, nu a acordat…

- Secția 5 Poliție din Capitala, unde lucra agentul care a spulberat cu mașina doua fetițe pe trecerea de pietoni, s-a transformat in “batalion disciplinar de cadre” pentru conducerea Poliției Capitalei. Secția 5 Poliție a fost frecvent, in ultimii 20 de ani, in mijlocul unor scandaluri penale. De la…

- Joel Rubin, expert american in securitate naționala si politica externa, a analizat, in exclusivitate la emisiunea la emisiunea News Hour with CNN, de la Antena 3, discuția purtata, joi seara, de Joe Biden și Klaus Iohannis. In dialog cu jurnalista Ana Maria Roman, Rubin a spus ca “SUA se uita la Romania…

- Joel Rubin, expert american in securitate naționala si politica externa, a analizat, in exclusivitate la emisiunea la emisiunea News Hour with CNN, de la Antena 3, discuția purtata, joi seara, de Joe Biden și Klaus Iohannis. In dialog cu jurnalista Ana Maria Roman, Rubin a spus ca “SUA se uita la Romania…

- Politistii si procurorii au facut publice, astazi, mai multe fotografii reconstituite cu fetita omorata si incendiata langa un cimitir din Arad, in speranta ca cineva o va recunoaste. Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, s-a reusit, in urma toaletarii cadavrului, obtinerea unor fotografii…

- Curand, in Romania, va avea loc trecerea de la ora de vara la cea de iarna, insa nu atunci cand se așteapta romanii. A fost schimbat weekendul in care va avea loc acest moment. Așadar, ora se va schimba, dar nu in weekendul 24 – 25 octombrie, ci in noaptea de 30 spre 31 octombrie. […] The post S-a schimbat…