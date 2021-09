Stiri pe aceeasi tema

- "Vreau sa o spun tranșant, cat se poate de clar: PSD va vota impotriva acestui guvern. Pe de alta parte, o spunem cat se poate de raspicat ca moțiunea Alianței USR Plus AUR este o jignire, este o moțiune care spune doar ca premierul Cițu este rau și ca nu a respectat protocolul. Altceva noi nu am vazut…

- Sorin Grindeanu a declarat, marți, intr-o conferința de presa, ca moțiunea celor de la USR PLUS și AUR este o jignire și nu spune altceva decat ca premierul Florin Cițu nu a respectat protocolul. Prim vicepreședintele PSD a mai precizat ca toți trebuie sa plece, și Barna și Cițu, iar demisiile celor…

- Un mesaj de ultima ora, venit, marți, din direcția PSD-ului, pe fondul recentelor anunțuri venite din direcția USR PLUS și a deciziilor privind retragerea din Cabinetul Cițu a miniștrilor acestei formațiuni, este menit sa ajunga in primul rand la urechile președintelui Iohannis, dar și ale liberalului…

- PSD urmeaza sa faca declarații la ora 13.00 in contextul actualei tensiuni din coaliția de guvernare. Astfel, Sorin Grindeanu, in cazul in care premierul Florin Cițu nu-și va da demisia in aceste zile de la șefia Guvernului și cel mai probabil nu se va intampla, va cere angajamente ferme din partea…

- Clotilde Armand face victime in lupta cu PNL! Copiii cu sindrom Down sunt noile ținte ale primarului USR-PLUS. Parohia Mavrogheni din București vrea sa construiasca un centru unic in Romania pentru copiii cu sindrom Down, dar primarul Armand se opune. Liberalii au devoalat mutarea facuta de…

- Prezent la dezbaterea moțiunii depuse de PSD la adresa Guvernului pe care il conduce, Florin Cițu s-a adresat parlamentarilor social-democrați prezenți in ședința comuna de marți. A inceput prin a aminti ca a fost vizat, anii trecuți – pe cand era ministru – de doua moțiuni simple inițiate de social-democrați.…

- Social-democratul Lucian Romașcanu a prezentat in plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului moțiunea de cenzura „Romania eșuata. Recordul al guvernului Cițu”, inițiata de e 156 deputati si senatori PSD. Moțiunea de cenzura urmeaza sa fie dezbatuta și votata marți, in ședința de plen reunit.…

- Social-democrații au depus la Parlament, in dimineața zilei de miercuri, 23 iunie, moțiunea indreptata impotriva Executivului condus de catre Florin Cițu. ”Guvernul actual este un dezastru pentru romani și pentru firmele romanești. PNRR-ul este un dezastru”, a declarat Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele…