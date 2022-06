Nadia Comaneci l-a felicitat pe David Popovici pentru medaliile de aur caștigate la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta. Fosta mare gimnasta a transmis un mesaj pe Instagram pentru sportivul in varsta de 17 ani și a povestit cand l-a intalnit pentru prima data. „Cu ani in urma, am avut deosebita placere de a participa la premierea unui concurs de natatie pentru juniori la Bucuresti. Castigatorul nu a fost altul decat micutul David Popovici. Felicitari, David! Tie, antrenorilor, parintilor si federatiei pentru rezultatele fabuloase la Campionatul Mondial de natatie. Dupa ani de munca,…