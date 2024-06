Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central a comunicat rezultatele partiale, la nivel national, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale si pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din data de 9 iunie. Astfel, pentru alegerea primarilor din 9 iunie 2024, in urma centralizarii,…

- Biroul Electoral Central a anuntat, duminica seara, rezultatele partiale, la nivel national, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale si pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din data de 9 iunie.

- Rezultatele parțiale ale alegerilor locale din 2024, centralizate pana la ora 20:00, arata urmatoarele procente pentru partidele politice in ceea ce privește mandatele de președinți ai consiliilor județene:PSD: 35.34%PNL: 29.35%AUR: 9.95%Aceste rezultate sunt obținute dupa centralizarea a 21 dintre…

- Nicoleta Dumitrescu Dupa o duminica plina, la propriu, de așteptare a electoratului la secțiile de votare, și o noapte alba, cu și mai multe așteptari, tot de la aceleași secții de votare, ca sa se numere și rasnumere buletinele de vot, politicienii, ieri de dimineața, chiar de la crapat de ziua, iși…

- Dupa inchiderea secțiilor de votare, la ora 22.00, candidații la alegerile locale au inceput sa-și anunțe victoriile, ținand cont de rezultatele exit-poll-urilor sau de numaratorile paralele ale voturilor. Primele rezultate oficiale parțiale vor fi anunțate de Biroul Electoral Central la ora 12.00.

- La patru ani distanța, Dominic Fritz l-a batut pentru a doua oara pe Nicolae Robu in cursa pentru Primaria Timișoara, conform rezultatelor parțiale. Astfel, candidatul Alianței Timișoara Unita va ramane pana in 2028 la conducerea instituției.

- Primele rezultate provizorii ale alegerilor europene vor fi anuntate in aceasta seara, in jurul orei 23.15 23.45 CEST 00.15 00.45 ora Romaniei , in hemiciclul Parlamentului de la Bruxelles.Rezultatele provizorii ale alegerilor europene pot fi publicate numai dupa ora 23.00 CEST 00.00 ora Romaniei ,…

- Comisia Electorala Centrala prezinta rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi și parțiale din 8 localitați din țara. Funcția de primar in satul Sagaidac, raionul Cimișlia (671 de voturi valabil exprimate) Nr. d/o Candidat Rezultat (voturi) Cojocaru Ion