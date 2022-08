MESAJ RO-ALERT: Vijelie, descărcări electrice, grindină, averse torențiale! In aceasta seara, autoritațile au transmis o avertizare meteo de tip RO-Alert prin care se anunța vijelie, descarcari electrice, grindina și averse torențiale. Acestea vor cumula local 35-40 l/mp pana la ora 20.10. Autoritațile ii indeamna pe cetațeni sa-și ia toate masurile de protecție necesare. Articolul MESAJ RO-ALERT: Vijelie, descarcari electrice, grindina, averse torențiale! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

