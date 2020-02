Mesaj Ro Alert pentru buzoieni

Sectorul IT romanesc duduie, dar de ce pe bursa nu se vede nimic?

Cu peste 100.000 de angajati si o pondere de circa 7% in PIB, sectorul romanesc de IT a explodat in ultimii ani. Totusi, in piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) nu exista niciun nume important din industria IT, motivul fiind lipsa de... [citeste mai departe]