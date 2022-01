Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Prahova au emis, duminica dupa-amiaza, un mesaj Ro-Alert pentru a semnala prezenta unei ursoaice cu pui in apropierea Castelului Peles. „A fost initializat un mesaj Ro-Alert pentru a semnala prezenta unei ursoaica cu pui in orasul Sinaia, zona Castelul Peles. Pentru asigurarea…

- Cod rosu de vant in zona montana inalta a judetului Prahova Foto: https://ro-alert.ro/ Zona montana înalta a judetului Prahova se afla, vineri seara, sub avertizare cod rosu de vânt, fiind asteptate rafale de peste 145-150 km/h, autoritatile emitând mesaj RO-ALERT pentru statiunile…

- Autoritatile din judetul Prahova au emis, sambata seara, un mesaj de tip RO-ALERT cu privire la prezenta unui urs in apropiere de Castelul Pelișor din stațiunea Sinaia, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Potrivit sursei citate, la aceasta ora, in zona se afla mai multi turisti . Avand…

- Doi turisti din Ucraina au fost atacati de urs, sambata, in apropiere de Castelul Peles. Ambii au traumatisme prin sfasiere, dar sunt constienti. Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, spune ca, de fapt, cele doua persoane nu au fost atacate de urs. Administratorul public al orasului Sinaia, Marian Panait,…

- In aceasta seara, doi turiști ucraineni au fost atacați de urs, in zona Castelului Peleș și prezinta traumatisme prin sfașiere, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența Prahova. Barbatul, in varsta de 28 de ani, a suferit o plaga prin sfașiere la nivelul unui membru superior și inferior,…