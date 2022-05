Mesaj Ro-Alert neobișnuit în Târgoviște: Un leu a fost văzut liber în oraș A fost emis un mesaj Ro-Alert, joi, in zona Priseaca – Targoviște, județul Dambovița, dupa ce o persoana a sunat la 112 și a spus ca a vazut un leu care se plimba liber. Autoritațile sunt in alerta maxima. Cetațeanul care a sunat la 112 a spus ca in zona benzinariei dintre localitațile Priseaca și […] Articolul Mesaj Ro-Alert neobișnuit in Targoviște: Un leu a fost vazut liber in oraș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

