- In aceasta seara, locuitorii din zona de nord a județului Tulcea și zona de frontiera din municipiul Galați, respectiv plaja Cotul Pisicii catre Vama Giurgiulești, au primit un mesaj RO-Alert. Cetațenii au fost avertizati ca "exista posibilitatea caderii unor obiecte" din spațiul aerian.

- Mesajul RO-Alert a fost trimis de autoritați oamenilor din Tulcea, prin care ii avertizau ca "exista posibilitatea caderii unor obiecte" din cer."Exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Pastrati-va calmul! Adapostiti-va in beciuri sau adaposturi de protectie civila. In lipsa unui…

- Ministerul Apararii anunta ca, in baza informatiilor primite de la ISU Tulcea cu privire la sesizari telefonice prin serviciul 112 despre posibile cazuri de impact de drona intr-un sector cuprins intre localitatile Nufaru, Malcoci si Valea Nucarilor din judetul Tulcea, echipe ale Armatei investigheaza…

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) precizeaza miercuri dimineața ca, noaptea trecuta, intre orele 00.45 și 5.00, a existat o „stare de prealerta aeriana” in zone din județele Tulcea și Galați, in contextul posibilelor riscuri din cauza atacurilor rusești cu drone care au vizat porturile ucrainene…

- Raed Arafat, șeful DSU, a intervenit telefonic la Antena3 CNN unde a vorbit despre implementarea Hotararii CNSU. „Ați convocat o ședința in sistem de videoconferința cu reprezentanții IGSU din Tulcea, Galați, Constanța și Braila. Despre ce este vorba, domnule secretar de stat?”, a intrebat Radu Tudor.…

- In urma atacurilor rusești cu drone desfașurate pe malul ucrainean, o parte dintre locuitorii Romaniei au ramas cu o imagine sora cu moartea. Acest lucru se intampla din cauza faptului ca, locuitorii din Tulcea, Galați și Chilia veche au fost treziți in miezul nopții de exploziile care au avut loc la…

- Sapte mesaje RO-ALERT au fost transmite, in ultimele 24 de ore. A fost semnalata prezenta unor ursi pe raza a trei judete din tara. Anuntul a fost facut joi de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, relateaza Agerpres. Potrivit unui comunicat la IGSU, in ultimele 24 de ore au fost transmise…

