- Autoritațile au emis, in noaptea de marți spre miercuri, un mesaj Ro-Alert, dupa ce in nordul judetului Tulcea au fost vazute mai multe drone care se apropiau de granita. Din cauza zgomotului produs de explozii, au fost inregistrate nu mai puțin de 10 apeluri la numarul unic de urgența 112. Presa ucraineana…

