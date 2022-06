Stiri pe aceeasi tema

- O autoutilitara care transporta 60 de stupi cu albine s-a rasturnat, sambata dimineata, in zona Hanul Ancutei din judetul Neamt, iar o persoana in varsta de 68 de ani a fost dusa la spital in urma intepaturilor de albine. De asemenea, mai multi pompieri și polițiști prezenti la accident au fost intepati.…

Un TIR incarcat cu zeci de stupi de albine s-a rasturnat in aceasta dimineața pe E 85 in localitatea Hanul Ancuței din comuna Tupilați in județul Neamț, iar autoritațile au emis un mesaj Ro-alert prin care le cere șoferilor sa circule cu geamurile inchise și sa pastrezele distanța fața de acestea

In urma unui accident rutier pe E85 in apropiere de Hanul Ancutei, produs in aceasta dimineața, in jurul orei 05:30, o autoutilitara ce transporta aproximativ 60 de stupi cu albine s-a rasturnat. . Stupii s-au deteriorat iar albinele au ramas in zona și sunt agitate, prezentand pericol de agresiune.

