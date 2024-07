Mesaj RO-Alert în județul Tulcea. Localitățile de la granița cu Ucraina, în pericol Autoritatile romane au transmis, sambata, un mesaj RO-Alert in judetul Tulcea, fiind vizate localitatile din granita cu Ucraina, avertizand populatia asupra pericolului caderii de obiecte din spatiul aerian, ca urmare a conflictului armat din Ucraina. Populatia este asigurata ca nu teritoriul Romaniei este vizat de atacurile Federatiei Ruse si este sfatuita sa sune la 112 daca observa obiecte care cad din cer. ”Ca urmare a semnalarii unor posibile actiuni ale fortelor armate pe teritoriul Ucrainei, structurile cu rol de aparare ale statul Roman au notificat Inspectoratul General pentru Situatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

