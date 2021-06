Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștiul este sub cod portocaliu de averse, iar autoritațile au decis sa emita și un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT. Strazile din toata capitala sunt impracticabile, cele mai multe probleme fiind in stațiile mijloacelor de transport in comun. .

- CHIȘINAU, 27 mai – Sputnik. Ofițerul de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Liliana Pușcașu, a precizat pentru Sputnik Moldova ca incendiul a izbucnit la ora 06:36, intr-un magazin de pe strada Mitropolit Varlaam, 58. La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri. …

- Pompierii bucuresteni au intervenit, marti, pentru indepartarea a 61 de copaci cazuti pe autoturisme sau carosabil, in urma vantului puternic inregistrat in Capitala. "Ca urmare a manifestarilor meteorologice de pe durata codului galben, ISUBIF a intervenit pana la aceasta ora pentru gestionarea a 61…

- Vantul puternic face ravagii in București. Pompierii au intervenit, marți, pentru a indeparta arborii cazuți peste mașini și peste carosabil. „Ca urmare a manifestarilor meteorologice de pe durata codului galben, ISUBIF a intervenit pana la aceasta ora pentru gestionarea a 27 de solicitari, astfel:…

- Pompierii din Buzau intervin, in aceasta seara, pentru lichidarea unui incendiu care a izbucnit la un centru de colectare a PET-urilor. La fata locului a ajuns si prefectul judetului Buzau, Silviu Iordache, relateaza News.ro. „Arde un depozit de materiale reciclabile a unui reciclator. Au intervenit…

- Cetatenii din Sfantu Gheorghe au fost avertizati miercuri dimineata, printr-un mesaj RO-ALERT transmis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, cu privire la prezenta unui urs pe malul raului Olt, la intrarea in municipiu. In mesaj se mentioneaza ca ursul este periculos si li se recomanda…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, la un service auto din Bucuresti, pompierii intervenind cu sase autospeciale pentru a impiedica flacarile sa ajunga la o cladire lipita de service. O persoana a suferit arsuri la fata si primeste primul-ajutor. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, la un service auto din Bucuresti, pompierii intervenind cu sase autospeciale pentru a impiedica flacarile sa ajunga la o cladire lipita de service. O persoana a suferit arsuri la fata si primeste primul-ajutor. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov…