- Foarte mult fum a fost in noaptea de sambata spre duminica la Spitalul de Copii din Timișoara. Autoritațile au declanșat Planul Roșu de intervenție și zeci de persoane, copii, parinți și cadre medicale, au fost evacuate.

- Autoritatile din judetul Prahova au emis, duminica, mesaj Ro-Alert prin care avertizeaza persoanele aflate in zona orasului Slanic ca un urs a fost vazut in curtea unui localnic. Orasul Slanic, amplasat in zona central-nordica a judetului Prahova, este situat la 450 de metri altitudine, conform news.ro.

- Autoritatile de gestionare a situatiilor de urgenta din Statele Unite au declarat ca rezidentii din capitala statului Mississippi, Jackson, vor fi nevoiti sa se bazeze in continuare pe apa potabila imbuteliata pana la repararea completa a statiei de epurare a apei din oras, scrie agerpres.ro.

- Autoritatile din judetul Prahova au emis, vineri seara, un mesaj Ro-Alert prin care anunta populatia cu privire la prezenta unui urs in statiunea Busteni, de pe Valea Prahovei, potrivit news.ro.

- Autoritățile sarbe iși vor proteja cetațenii din Kosovo și Metohija de pogromuri daca contingentul NATO nu va face acest lucru, a declarat președintele sarb Aleksandr Vucic.

- Autoritatile din judetul Iasi anunta un accident rutier cu victime multiple, pe DN 28, la Letcani. La fata locului se intervine cu mai multe echipaje medicale, potrivit News.ro.

- Premierul Nicolae Ciuca a efectuat joi, 28 iulie, o vizita de lucru in Alba, unde a vizitat compania Cuprumin. Șeful executivului a anunțat cu aceasta ocazie ca profitul companiei se va indrepta catre autoritațile locale, o masura in premiera, dupa cum anunța Ciuca.

- Autoritatile din judetul Prahova au emis, luni dupa amiaza, un mesaj Ro-Alert prin care ii instiinteaza pe turistii si localnicii din statiunea Sinaia ca un urs a fost vazut pe strazile din statiune, potrivit news.ro.