Mesaj Ro-Alert de caniculă pentru județul Dolj, aflat sub cod portocaliu. Avertizarea este valabilă trei zile Locuitorii din Dolj au primit, vineri, un mesaj Ro-Alert din cauza caniculei. Județul Dolj este sub avertizare de cod portocaliu de vineri și pana duminica.Vineri la ora 12:30 in Craiova termometrele indicau 33 de grade Celsius. Potrivit, meteorologilor județul Dolj este sub cod portocaliu de azi și pana duminica, iar temperaturile maxime vor depași 40 de grade Celsius in aceasta perioada.Azi, ISU Dolj a transmis și un mesaj Ro-Alert care este valabil de azi și pana duminica pentru intervalul orar 11:00- 18:00.„Evitați deplasarile, expunerea la soare și la efortul fizic intens. Evitarea utilizarii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

